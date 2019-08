Cherbourg : Les abeilles arrivent en ville

Elles sont au nombre de trois, posées au bout du toit du tout nouveau siège de l'entreprise Le Petit Vapoteur, spécialisé dans la production de cigarettes électroniques. Trois ruches, soit pour l'heure environ 60 000 abeilles. "Ce sont des abeilles de la race Frère Adam. Elles ont été choisies car elles ne sont pas agressives", souligne Stanislas Le Conte, le visage protégé derrière le grillage de sa combinaison d'apiculteur. Le chargé de développement de la société Apiterra est ravi de cette première implantation de ruchers par sa société dans l'agglomération cherbourgeoise. "Notre but, n'est pas de produire du miel. Il y en aura évidemment un peu, mais la démarche de notre entreprise, c'est de proposer d'installer des ruches en ville pour rappeler à tous le rôle essentiel des abeilles, et de contribuer ainsi à sensibiliser le plus grand nombre à la nécessaire sauvegarde de l'espèce", ajoute le responsable de la société.

Réduire l'impact environnemental de l'entreprise

C'est exactement ce que cherchaient à faire les responsables de l'entreprise Le Petit Vapoteur. "Nous sommes engagés dans une démarche visant à réduire notre impact environnemental", précise Claire Brault, en charge de la communication. Ainsi à côté des actions menées pour réduire les déchets, et recycler les pièces des vapoteuses, l'installation de ruches participe de cette démarche. Evidemment, trois ruches, ça ne changera pas la face du monde. "Le but, c'est de multiplier ce type d'initiative", souligne Stanislas Le Conte.

Un pot de miel pour le client, c'est plus sympa qu'une carte de visite

Un apiculteur de la société Apiterra viendra une dizaine de fois par an sur le site, pour contrôler la bonne santé des ruches et récolter le miel produit. "Celui-ci sera mis en pot, étiqueté, et remis aux propriétaires de l'entreprise", précise Stanislas Le Conte. Une production de miel "toutes fleurs", qui peut être redistribuée en cadeau pour le personnel, ou bien offert à des clients. "C'est plus sympa qu'une simple carte de visite", conclut-il.