17 étapes et 900 kilomètres en 1 mois. Départ ce samedi matin de la Transpyrénéenne en chiens de traîneau. Romain Da Fonseca et ses 8 chiens Huskis ont quitté Hendaye sous la pluie. Le jeune musher doit arriver le 3 mars prochain à Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées Orientales.

Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

C'est peu après 10h du matin ce samedi que Romain Da Fonseca a pris le départ de son périple. Le coup d'envoi a été donné sur le front de mer devant une petite foule d'amis et d'accompagnateurs. L'aventure de 900 kms et 17 étapes passe à la fois en France et en Espagne. La transpyrénéenne avec chiens de traîneau doit durer un mois avec une arrivée prevue le 3 mars à Banyuls-sur-mer.

Pas tout seul

Dans les secteurs où il n'y a pas de neige le jeune homme utilise une sorte de gros kart tiré également par ses chiens. 3 véhicules et 3 accompagnateurs composent son équipe essentiellement pour la logistique. Un camping car lui sert de toit pour la nuit.

Romain Da Fonseca et l'un de ses 8 chiens huskis © Radio France - Paul Nicolaï

Romain Da Fonseca espère rallier l’arrivée le 3 mars prochain © Radio France - Paul Nicolaï