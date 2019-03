Chiffre du jour : 20 jours d'ouverture pour les pistes de ski du Mont Serein sur le Ventoux

Mont Serein, Beaumont-du-Ventoux, France

Le chiffre du jour fond comme neige au soleil. Cette année, la station de ski du Mont Serein n'a pu ouvrir que 20 petits jours, essentiellement pendant les vacances des Vauclusiens. Le chiffre monte à 23 pour les pistes de luge. C'est un peu plus que l'hiver dernier mais la plupart du temps, seule une piste a pu ouvrir, en raison d'une trop faible quantité de neige. La station a accueilli 1500 skieurs et 2600 petits lugeurs. La directrice de la station, Céline Trentin, se félicite d'ailleurs des très bons résultats du jardin d'enfant. Des travaux ont été menés fin décembre et sans eux, la saison aurait été beaucoup plus délicate.

Les chaleurs printanières ont eu raison de la neige

C'est bien sûr la météo qui a raccourci la saison. Elle a été exceptionnellement chaude, surtout fin février. "Le faux printemps a eu raison de nous" dit la directrice. Il a fait jusqu'à 14 degrés en haut des pistes, soit des températures dignes d'une mi-avril. La station est donc fermée depuis mercredi 27 février et les huit saisonniers ont terminé leur contrat. Mais une réouverture n'est pas exclue : les salariés se tiennent prêts, au cas où finalement l'hiver décide de jouer les prolongations.

En revanche, si la douceur s'installe, pas de réouverture prévue avant le 1e week-end de juin. D'ici là, les équipes vont préparer la saison estivale avec le retour des balades à cheval, de l'accrobranche et des structures gonflables. En attendant, attention si vous allez randonner dans le secteur : malgré le beau temps, les sentiers restent gelés.