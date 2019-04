Chiffre du jour : 30 % des abeilles sont mortes pendant l'hiver en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Nos petites abeilles n'ont pas toutes passé l'hiver, loin de là. Alors que six ruches viennent d'être installés sur l'une des tours du Palais des Papes à Avignon, 30% d'entre elles sont mortes en Vaucluse. C'est conforme à la moyenne nationale et aux chiffres des dernières années. Il n'y a pas eu de pic de mortalité chez nous, contrairement à d'autres régions. On se souvient que l'an dernier, c'était l'hécatombe pour les apiculteurs bretons, qui mettaient en cause les pesticides néonicotinoïdes. Elles étaient désorientées et 80% d'entre elles avaient disparu.

Les apiculteurs résignés

En PACA cette année, dans les Alpes-maritimes, certains cheptels ont beaucoup diminué également mais le Vaucluse est relativement épargné. Trois raisons expliquent la mortalité de ces abeilles. La première, c'est la présence du varois, un parasite, qui se développe dans les colonies et tuent les abeilles. Les pesticides sont aussi très nocifs, mais plutôt au printemps. La météo actuelle a fait également du mal aux abeilles. Il a fait très beau et chaud pendant trois semaines, elles ont pu s'en donner à cœur joie en butinant à tout va. Mais le changement de temps, les nuages et les températures basses provoquent un gros déficit en provision et à terme un risque de famine. Une ruche sur trois meurt en Vaucluse conclue le syndicat des apiculteurs du 84 : "On est pénalisés mais on est habitués !"

