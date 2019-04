Chiffre du jour : en Vaucluse, les températures dépassent de 1 à 2 degrés les normales de saison depuis un an

Département Vaucluse, France

Le chiffre du jour confirme que le climat ne tourne plus rond. Depuis un an, en avril 2018, en Vaucluse, les températures dépassent de 1 à 2 degrés chaque mois les normales de saison. Deux degrés, c'est beaucoup et encore plus sur une durée aussi longue. Météo France confirme cette tendance qui visiblement ne va pas s'inverser et qui se vérifie à peu près partout en France. Il fait chaud, trop chaud, vous l'avez tous vécu ce week-end et encore plus le précédent.

Un cocktail chaleur + sécheresse

Mais en Vaucluse, c'est la double peine en Vaucluse. En plus des chaleurs printanières, la pluie ne tombe plus. Depuis le mois de décembre, le cumul des précipitations est en dessous des tendances habituelles. Le mois de mars est catastrophique, nous disent les prévisionnistes météo : "nous vivons une période de sécheresse anormale". Il y a bien eu quelques gouttes début février puis début mars mais rien de suffisant. La moitié nord du département a été la moins sèche mais dans la moitié sud, on en est à une cinquantaine de jours sans pluie significative. Pour vous faire une idée, d'habitude il tombe 42 mm de pluie en mars, contre 10,2 cette année.

Heureusement, le retour de la grisaille et de la pluie sont prévus pour ce mercredi et ce week-end. Il est rare qu'on attende le mauvais temps avec autant d'impatience. On ne sait pas encore si ce sera suffisant pour donner à boire aux cultures. Les agriculteurs croisent les doigts.