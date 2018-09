Bien que particulièrement vorace, la chauve-souris a du mal à chasser le moustique tigre qui vit le jour et se camoufle dans la végétation

Vaucluse, France

Une chauve-souris mange, chaque nuit, environ un tiers de son poids. "Quelqu'un s'est amusé à peser un moustique et donc, si on rapporte au poids, on peut dire qu'une chauve-souris dévore l'équivalent de 3 000 moustiques toutes les nuits", explique Fanny Albalat, du Groupe chiroptères de Provence. Mais alors, si les chauves-souris ont un tel appétit, pourquoi y a-t-il tant de moustiques cet été dans le Vaucluse ?

Le moustique tigre très compliqué à chasser

Même pour un animal aussi vorace que la chauve-souris, le moustique est une proie compliquée. Surtout le moustique tigre, qui est actif le jour et se camoufle dans la végétation. Et il est très rare que la chauve-souris parte en chasse en plein jour. Elle ne vous sera donc d'aucune aide pour vous débarrasser des suceurs de sang à l'heure du barbecue.

Le moustique, de manière générale, ne se dévoile que s'il détecte une proie. La nuit, autour des lampadaires, lieu de chasse prisé des chauves-souris, il y a finalement très peu de moustiques. Mais si l'un d'entre eux a le malheur de se trouver sur la route d'un chiroptère, son compte est bon.

Il est quasi-impossible de mesurer la population des chauves-souris. Mais sur les trente espèces différentes qui peuplent la région, le Groupe chiroptères de Provence estime que le Vaucluse en compte vingt-six. Leur période de chasse va de mars à octobre.