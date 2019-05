Chiffre du jour : une trentaine de mammifères sont protégés en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le Vaucluse compte une trentaine d'espèces protégées de mammifères, d'après la DREAL, la direction régionale de l'environnement. Ce chiffre manque de précision puisqu'un mammifère protégé et absent du département l'an dernier peut y avoir fait son apparition depuis. La plupart sont des chauves-souris dont les noms ne vous diront probablement rien comme le murin à oreilles échancrées, la pipistrelle pygmée ou le murin à moustaches.

Le retour du loup

D'autres mammifères sont également protégés comme la genette, une sorte de gros chat sauvage tacheté, le castor et le hérisson d'Europe. Sans oublier le loup, dont on vous a parlé il y a quelques semaines sur France Bleu Vaucluse puisque six louveteaux sont nés l'été passé sur le Ventoux.

La liste est établie par arrêté ministériel ou préfectoral et elle interdit plusieurs choses les concernant. Il est interdit de tuer, mutiler ou capturer ces animaux, de perturber leur milieu naturel, de dégrader leur habitat. Interdiction aussi de les vendre. Il y a plusieurs niveaux d'espèces protégées et certaines sont menacées de disparition. C'est la raison d'ailleurs du sommet sur la biodiversité qui se tient toute cette semaine à Paris. À l'échelle mondiale, un million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines années. Un seul responsable, c'est l'homme.