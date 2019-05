Chiffre du jour : zéro plastique pour le No Plastic Challenge

Êtes-vous prêt à vous passer de plastique pendant quinze jours ? Le No Plastic Challenge débute aujourd'hui, alors que la pollution plastique est devenue un fléau incontrôlable.

N'oubliez pas votre sac en toile, vos boîtes lavables et votre gourde. C'est parti pour le No Plastic Challenge (le Défi sans plastique en bon français) pendant quinze jours. Comme son nom l'indique, l'idée est que vous réduisiez votre consommation plastique pour faire pression sur les fabricants d'emballages. Voici quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur des dégâts et de l'urgence.

10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde.

Un chiffre catastrophique puisque seulement 9% de ces plastiques sont recyclables. Les barquettes de jambon ou les opercules de pot de yaourt par exemple ne le sont pas et ce ne sont pas des exceptions. Voilà pourquoi nos océans se retrouvent souillés, à l'image de cette île de plastique qui dérive en ce moment entre la Corse et l'Ile d'Elbe.

Enfin, autre chiffre qui fait froid dans le dos : à l'horizon 2050, 12 milliards de tonnes de plastique se retrouveront dans des décharges ou dans la nature.

Pour lutter contre cette pollution, voici quelques conseils pour votre journée. Ce matin, vous arrivez au travail : renoncez au café dans son gobelet pris à la machine. Calculez ce que vous consommez en un mois, cela vous fera sans doute arrêter. Vous pique-niquez ce midi ? Surtout pas avec des couverts en plastique ! Vous prévoyez enfin de finir la journée par un mojito en terrasse ? Précisez au serveur que vous n'avez pas besoin de paille.