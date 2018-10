Le Horps, France

Sur le parking d'un cimetière de la Mayenne où elle passe ses nuits depuis plusieurs mois, Virginie a aménagé sa voiture, un matelas, quelques couvertures. Cette mère de famille souffre depuis des années d'hypersensibilité chimique. Son organisme fatigue, ses crises d'asthme sont sévères.

Je n'ai pas envie de mourir, je veux reprendre ma vie d'avant", Virginie, 54 ans, chimico-sensible

Une pathologie très invalidante poursuit-elle car notre environnement est cerné par des substances chimiques : "je dors dans ma voiture car je ne supportais plus l'environnement de ma maison sans risque d'être vraiment très malade. Je gère et je cherche un endroit pour passer l'hiver au chaud. Toutes ces molécules provoquent notre exclusion et notre mort à petit feu. Tant qu'on ne prendra pas notre maladie au sérieux, nous n'aurons aucun espoir de changement. Et c'est ça le pire. On n'a pas envie de mourir, on veut reprendre notre vie d'avant. Mais en fait on nous supprime tout ça sans soins, sans prise en charge, sans revenus financiers. Ras-le-bol !".

Virginie demande la reconnaissance de sa maladie

Virginie peut compter sur le soutien de ses proches, de sa mère en particulier, qui l'héberge de temps en temps. Mais, là, elle n'en peut plus. Ras-le-bol de l'exclusion qu'elle subit quotidiennement. D'autant plus que cette maladie n'est pas reconnue en France.

A travers son appel à l'aide, elle souhaite que la chimico-sensibilité devienne une priorité de santé publique. En Europe, 14 millions de personnes en souffriraient et seraient ainsi obligées de vivre de façon isolée.

► Toutes les infos sur le site de l'association SOS MCS basée à Lyon

Cette association propose aux malades des conseils, des informations et des contacts afin de gérer la maladie au quotidien. SOS MCS s'engage à rompre la solitude des personnes victimes de pollutions chimiques multiples.

C'est quoi l'hypersensibilité chimique ?

L’hypersensibilité chimique multiple (MCS) fut décrite dès les années 1950 par l’allergologue américain Theron G. Randolph, père de la médecine environnementale.

En 1987, le Dr Mark Cullen attribua au syndrome le nom de MCS (Multiple Chimical Sensitivity) et le définit comme “une affection acquise caractérisée par la répétition de symptômes touchant de multiples organes qui surviennent lors de l’exposition à diverses substances chimiques, à des concentrations étant bien inférieures à celles connues pour entraîner des effets dans la population”.

Dans ses formes les plus sévères, le MCS peut mettre en danger la vie des patients. Il affecte leur qualité de vie, les contraignant à l’isolement social ou à l’éviction de certains lieux, en raison de trop fortes agressions chimiques (grandes surfaces, magasins, banques, mairies, etc…).