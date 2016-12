Chute de "neige industrielle" dans l'Yonne

Vous avez peut-être observé des flocons ce samedi matin dans l'Yonne. Et bien sachez que cette chute de neige pour le dernier jour de l'année 2016 n'est pas très glamour puisqu'il s'agit de "neige de pollution".

Si vous habitez vers Chailley près de Saint-Florentin, vous avez certainement vu de la neige tomber et recouvrir les sols ce samedi matin. Ces derniers flocons de l’année 2016 ne sont pas dus à des précipitations mais à un phénomène de « neige industrielle ». La "vraie" et belle neige, elle, est attendue pour bientôt.

La pollution se transforme en flocons

Les particules fines émises par vos voitures et cheminées montent dans l’atmosphère. À cause des températures négatives, elles se retrouvent bloquées en altitude et se condensent avant de retomber sous forme de neige.

La fine couche blanche qui recouvre vos campagnes vous semble certainement moins magique vue sous cet angle. Faites en sorte, que vos enfants ne portent pas cette neige sale à leur bouche.

Cela va-t-il durer?

Selon Météo 89, les chutes de neige industrielle qui ont débuté vendredi pourront se poursuivre toute la journée samedi ainsi que dimanche. Attention sur les routes. Cette neige est particulièrement dangereuse car elle rend la chaussée très glissante.

Le phénomène se produit surtout aux alentours des villes ou des endroits plus peuplés. Dans l’Yonne, on a pu l’observer ce samedi matin vers Saint-Fargeau, Noyers-sur-Serein, Tonnerre ou encore Joigny.

La vraie neige arrive dans l'Yonne

Lundi, une perturbation devrait arriver par le nord du département amenant de la pluie et de la vraie neige cette fois.