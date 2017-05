Cinq départements rhônalpins placés en vigilance orange aux orages violents

Cinq départements rhônalpins ont été placés en vigilance orange aux orages ce jeudi après-midi par Météo France. De fortes rafales de vent, de la grêle et de la pluie devraient s'abattre sur le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie de 16h00 jusqu'à 20h00 ce jeudi.

Ce jeudi, Météo France a placé cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en état de vigilance orange aux oranges violents. L'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés.

L'alerte est en vigueur jusqu'au vendredi 12 mai à 6 heures du matin. Météo France annonce un "passage orageux bref mais intense" avec des rafales de vent importantes.

Météo France précise également que "les averses devraient se généraliser en début d'après-midi à toute l'Auvergne et une bonne partie de Rhône-Alpes". La pluie devrait se décaler sur le bassin lyonnais et la plaine du Nord Isère à partir de 16h00. De la grêle est également attendue. Ces orages devraient ensuite se décaler rapidement sur l'Ain et la Savoie et la Haute-Savoie, toujours accompagnés de fortes rafales.