Cinq étudiants Manceaux partent autour du monde pour réaliser un documentaire sur l'écologie

Le Mans, France

Comment les jeunes des autres pays appréhendent le changement climatique? C'est la question à laquelle veulent répondre ces cinq jeunes Manceaux. Le plus simple, c'est d'aller voir directement sur place. Alors ils ont décidé d'organiser un voyage et de réaliser un documentaire.

Leur projet est parti d'un constat, explique Benjamin Haran, l'un des cinq : "on s'est demandé ce qui pouvait amener des jeunes à agir" et d'une inquiétude. Ils se sentent impuissant face au dérèglement climatique.

La jeunesse occidentale semble désemparée face à la gravité des enjeux écologiques. Qu'en est-il ailleurs?"

"L'objectif, c'est de comprendre quelles sont les différentes consciences de l'écologie autour du monde" explique le porte-parole. Les cinéastes en herbe veulent aussi filmer des actions concrètes. On va voir comment les jeunes, ailleurs, agissent, quelles sont les actions dans les autres pays : "replanter des arbres, ramasser les déchets, protéger la barrière de corail"

Une cagnotte pour le matériel vidéo

Les cinq Manceaux ont budgétisé leur projet. ils ont besoin de 30.000 euros, principalement pour acheter le matériel nécessaire à la réalisation du documentaire. "On est une association à but non lucratif, explique Benjamin. Donc on touchera individuellement 0€ de cet argent là. Ceux qui vont financer participeront directement au projet."

La cagnotte est lancée depuis ce dimanche 18 août sur le site Kiss Kiss Bank Bank sous l'intitulé "mômes"