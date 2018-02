Dordogne, France

L'hiver fait une nouvelle offensive en cette fin février et la Dordogne pourrait battre des records de froid ces prochains jours. Comment se réchauffer ? Le froid tue-t-il les microbes ? Les Périgourdins n'ont pas toujours les bons réflexes.

VRAI - Mettre plusieurs couches de vêtements

Dans les rues de Périgueux, c'est le conseil qui revient le plus souvent. Les bonnets, les gants, les gros manteaux, les pulls sont tous de sortie. Ces couches permettent d'emprisonner l'air. C'est isolant et ça conserve la chaleur. D'ailleurs se protéger les mains est plus important que de couvrir sa tête qui représente moins de 10% des déperditions de chaleur.

FAUX - Boire des boissons chaudes

Hakim est vendeur sur les marchés. Ce mercredi matin, il stationne place du coderc à l'ombre d'un stand. Pour se réchauffer, il boit du café. Le problème est que les boissons chaudes, tout comme l'alcool, dilatent les pores et les vaisseaux sanguins. Vous aurez donc une sensation de chaud sur le coup mais c'est contre-productif à long terme. Mieux vaut privilégier les boissons froides. "C'est l'horreur les boissons froides, dit Hakim. Ça a beau dilater n'importe quoi, je reste au café."

FAUX - Le froid tue les microbes

Le froid ne tue pas les microbes mais il ne rend pas malade non plus. S'il existe davantage de symptômes grippaux ou de rhumes en début d'hiver, c'est que les personnes restent plus longtemps chez elles. Or, les intérieurs sont un nid à bactéries d'autant plus lorsqu'ils ne sont pas suffisamment aérés. De plus, si André, à quelques mètres de la cathédrale Saint-Front affirme que "le froid tue les microbes", ce n'est pas juste non plus. Grâce aux vacances scolaires, les enfants, principaux vecteurs de maladies, ne sont pas réunis et ne propagent donc pas les maladies.

VRAI - Manger des fruits et légumes

"Manger cinq fruits et légumes par jour", tout le monde connaît la formule. C'est d'autant plus important l'hiver d'en manger car ils sont sources de vitamines, ce qui permet au corps de mieux appréhender le froid.

FAUX - Les femmes sont plus frileuses

Si les femmes ont généralement une masse musculaire moins importante que les hommes et si elles sécrètent des œstrogènes qui refroidissent notamment les extrémités du corps, elles n'en sont pas moins frileuses. Une étude canadienne a prouvé en 2000 que le taux de refroidissement des hommes et des femmes était identique.