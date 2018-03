La Grande-Motte, France

C'est comme si une tornade avait balayé La Grande-Motte dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Sous l'effet conjugué de la neige, puis de la pluie qui a alourdit son poids, les terrasses d'une vingtaine de commerçants de la Grande Motte se sont effondrées en quelques minutes. Et cinq jours après les intempéries, les propriétaire de ces commerces, principalement des cafetiers et restaurateurs, attendent toujours avec beaucoup d'impatience le passage des experts en assurance.

Patrick Bouchet est ostréiculteur sur l'étang de Thau à Marseillan, mais aussi propriétaire d'un petit restaurant sur le port de La Grande-Motte où il propose ses huîtres en vente directe. Sa terrasse s'est complètement effondrée. "On a l'impression qu'un ouragan est passé sur la Grande Motte, explique t-il. C'est un cataclysme car on n'est pas habitués à ce genre d'épisode neigeux. Et on ne peut rien faire car on est maintenant obligés d'attendre que les experts passent avant de pouvoir toucher quoi que ce soit."

"Va falloir tout recommencer et tout reconstruire..."

Vincent Coppola, le patron de la brasserie "Le Bleu", essaie de prendre les choses avec philosophie et humour. Quand on lui demande d'abord si, en raison de son patronyme, il dispose d'un lien de parenté avec le célèbre cinéaste américain, il répond par la négative avant d'ajouter : "Mais moi aussi, j'ai mon apocalypse."

Sa terrasse a elle aussi été complètement détruite sous l'effet conjugué de la neige et de la pluie qui a pris le relais. "Va falloir tout recommencer et tout reconstruire. Jamais personne n'a vu çà depuis les années 80. On attend que la mairie nous dise si la commune va être classée en catastrophe naturelle. Mais bon, il n'y a pas eu d'accident. C'est le bon côté des choses."

Les dégâts provoqués par la neige exclus de la garantie catastrophe naturelle

La préfecture de l'Hérault a quant à elle fait savoir ce lundi dans un communiqué que "des dégâts provoqués par les chutes de neige n'entrent pas dans le champ de la garantie catastrophe naturelle" et que seuls les contrats d'assurance habitation sont susceptibles de permettre aux personnes sinistrées de bénéficier d'indemnisations.

Les premiers experts en assurance devraient commencer à évaluer les dégâts dans le courant de cette semaine.

Des experts qui devront également se rendre sur les pontons du port de plaisance de La Grande-Motte où une vingtaine de bateaux ont subi divers dégâts. Trois ont même coulé en raison d'importantes voies d'eau dues aux pluies importantes qui se sont abattues sur la station balnéaire.

