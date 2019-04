Cinq tonnes de déchets ramassés dans le canal du Midi près de Béziers

Record battu pour l'association Project Rescue the Ocean, qui organisait cette opération de nettoyage samedi 6 avril dans le canal du Midi à Bézier. Les 400 bénévoles ont ramassé plus de 5 tonnes de déchets dans le lit asséché du cours d'eau, soit 2 fois plus que le précédent record.

Béziers, France

"Maman, j'ai trouvé quelque chose!" Haut comme trois pommes, Matt extirpe de la boue du canal un morceau de plastique. Il le place aussitôt dans le seau que lui tend sa mère. Tous deux font partie des 400 bénévoles qui ont participé à l'opération nettoyage du canal du Midi, organisée par l'association Project Rescue Ocean.

5 tonnes : un nouveau record

"Ce bras du canal est asséché depuis quelques semaines, et on voit apparaître des pneu, des cumulus, des scooters" énumère, sidéré, Benoit Schuman, le président de cette association. En contrebas des neuf écluses de Fonseranes, les bénévoles extirpent des tonnes de déchets de la vase. Au sens propre du terme ! En une matinée, ils ont remonté 5 tonnes de déchets : il faut dire qu'entre les dizaines de pneus, les machines à laver, les bidons, la ferraille et les diverses bouteilles en verre, ça fait du poids. "Après les épisodes méditerranées, on a ramassé jusqu'à deux, trois tonnes de déchets sur la plage, rejetés par les vagues", c'était ça le précédent record explique Benoit Schumann. A Béziers, c'est presque le double.

Les gens jettent vraiment n'importe quoi... déjà que le canal a la réputation d'être sale"

Cinq amis posent devant leur dernière trouvaille au fond du canal : une caisse enregistreuse ! "Les gens jettent vraiment n'importe quoi... déjà que le canal a la réputation d'être sale" soupire Naomie. En petites baskets, elle ne peut pas arpenter le fond vaseux du cours d'eau. Certains sont venus équipés de bottes en caoutchouc, mais finissent tout de même de la boue jusqu'au menton.

Recycler les déchets ramassés

La benne de 30 mètre cubes amenée par l'association est vite pleine. Tout ce qui est recyclable sera recyclé. "Nous faisons un premier tri, entre le verre et le plastique" détaille Jessica Goulet, de l'association Project Rescue Ocean. "On a un partenariat avec Suez, qui récupère ces déchets, et s'occupe du recyclage". Au lieu de rester des centaines d'années au fond du Canal du Midi, les bouteilles plastiques, par exemple, finiront en bouteille de shampoing.