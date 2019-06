Circulation différenciée : 20% d'automobilistes verbalisés dans l'Eurométropole de Strasbourg

Strasbourg, France

Fini la pédagogie, place au PV. Deux jours après la mise en place de la circulation différenciée dans l'Eurométropole de Strasbourg, jeudi 27 juin, les forces de l'ordre ont procédé aux verbalisations ce week-end. 20% des automobilistes étaient en infraction, d'après la préfecture du Bas-Rhin.

Quatre points de contrôles

Les forces de l'ordre étaient répartis sur quatre points de contrôle samedi 29 juin, pour vérifier que les automobilistes respectaient bien la circulation différenciée : à Wolfisheim, Place de l'Etoile et rue du Marais-Vert à Strasbourg, ainsi qu'à la bretelle de sortie de Strasbourg-centre. "Les policiers et gendarmes n'y ont pas passé la journée, ils sont restés une heure et demi à deux heures sur les points de contrôle", détaille le sous-préfet de Saverne Joël Dubreuil.

Nous n'avons pas eu le sentiment qu'en dehors des personnes contrôlées et verbalisées, il y ait un grand rejet de ces mesures. Elles semblent être bien comprises, par une grande partie de la population." - Joël Dubreuil, sous-préfet de Saverne

Sur 241 véhicules contrôlés, les forces de l'ordre ont donc relevé 54 infractions. 47 conducteurs roulaient sans vignette Crit'Air, et sept automobilistes ont circulé dans l'Eurométropole avec des véhicules comportant des vignettes 4 ou 5, pourtant interdits. "Nous n'avons pas l'impression que la circulation différenciée sois mal perçue, ajoute Joël Dubreuil. Il y a effectivement un certain nombre de conducteurs qui ont décidé de braver l'interdit, à tort puisque les implications en terme de santé, de chaleur, d'ozone et de qualité de l'atmosphère sont très fortes."

La circulation différenciée sera levée lundi 1er juillet dans l'Eurométropole de Strasbourg.