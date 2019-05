Classement UNESCO : le puy de Chaumont redécouvre son cratère

Puy-de-Dôme, France

C'est un des volcans les moins connus de la chaîne des puys, quasi ignoré des promeneurs. Le puy de Chaumont culmine à 1108 mètres, entre le Grand Sarcouy, le puy des Gouttes et Vulcania. Depuis les années 70 et une plantation d'épicéas, il n'est plus qu'une grande colline boisée, qui appartient à Chanat-la-Mouteyre, en partie bien de section et en partie bien communal.

Le puy de Chaumont tel qu'il apparaît aujourd'hui © Radio France - Emmanuel Moreau

Une apparence qui va bientôt changer. Après des coupes au cours de l'hiver sur la partie basse, un nouveau chantier vient de commencer au sommet. Tout ne sera pas dégagé, le choix a été fait de couper les épicéas sur 1,4 hectares. Le cratère sera mis en évidence et visible de loin, afin de rappeler qu'il s'agit bien d'un volcan.

Un futur lieu de promenade

C'est le troisième puy où ces coupes boisées sont expérimentées, avec à chaque fois un choix différent. Le puy de Combegrasse a été en grande partie déboisé pour une mise en estive globale. Le prélèvement a été plus léger dans le puy de Vichatel, afin de rendre les formes du volcan. Enfin au puy de Chaumont, seul le cratère sera dégagé, plus quelques coupes sur les flancs, dans le cadre de l'exploitation forestière qui était nécessaire. D'autres puys pourraient bénéficier également de coupes boisées puisque le classement de la chaîne des puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO impose de mieux mettre en évidence le caractère volcanique des puys.

Coupe forestiere au sommet du Puy de Chaumont pour révéler le cratère du volcan. Il permettra de découvrir de nouveaux points de vue sur la @chainedespuys (tout au fond @Vulcania). Le puy sera bientôt ouvert à la randonnée. @Departement63@ONF_Officielpic.twitter.com/kLA7m8WeDK — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 22, 2019

Il a fallu trois années d'études (en particulier des études paysagères) pour définir précisément les travaux nécessaires. Le déboisement devrait être terminé à la fin de la semaine. Ensuite, il faudra une bonne année pour enlever les troncs, les souches, remettre en herbe, réaliser les aménagements prévus.

8.000 m3 de bois devraient être coupés au cours de ce chantier © Radio France - Emmanuel Moreau

Un chemin de randonnée sera ensuite ouvert au public. Il offrira des points de vue inédits tout au long des deux kilomètres d'ascension. La route forestière fait le tour du volcan, des trouées seront aménagées pour voir Vulcania, l'agglomération de Clermont au loin, le puy Chopine, le Petit et le Grand Sarcouy, le puy des Gouttes, le puy de Dôme plus quelques autres puys voisins. De quoi offrir un autre lieu de balade pour les promeneurs, différent des très fréquentés chemins habituels.