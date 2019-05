"Cleanwalk" : les lycéens dijonnais se mobilisent pour ramasser les déchets

Dijon est propre mais plein de déchets quand même, près de 100 lycéens se sont mobilisés pour les ramasser ce mercredi. En deux heures ils ont rempli plus de trois cadis en détritus en tous genres et mégots : c'était la première Cleanwalk dijonnaise de Youth For Climate et la Maison des Lycéens.

Dijon, France

La "Cleanwalk", c'est une marche de nettoyage pour ramasser les détritus et les mégots. Ce mercredi à Dijon, près de 100 jeunes ont procédé à un nettoyage géant de la place Darcy au Zénith de Dijon. Deux associations se sont entendues pour organiser la première opération de ce type à Dijon : la maison des lycéens de Dijon et l'association des jeunes pour le climat (Youth for Climate Dijon), ces jeunes sont mobilisés depuis le 17 mars.

à lire aussi Le climat fait recette à Dijon

Après deux heures de promenade et de ramassage, les jeunes sont rentrés avec plus de trois cadis bien remplis. Munis de gants, ils sont venus peser et regrouper tout au jardin Darcy.

Les jeunes dijonnais au retour de la #cleanwalk : plus de trois cadis de #déchets récoltés cet après-midi dans les rues du centre-ville et périphéries. Et beaucoup de mégots ! #climatyouthforclimat#maisondeslyceenspic.twitter.com/p8QZuA6OPL — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) May 8, 2019

Nos trois idées reçues sur les Clean Walk en ville

Nous avons soumis quelques idées reçues à Alexis Friat, lycéen à Chevigny-Saint-Sauveur et membre du mouvement des Jeunes Pour le Climat à Dijon. Il participait à cette Clean Walk.

Première idée reçue : on parle de nettoyage et des océans pollués, mais ça ne sert à rien ! Ce n'est pas parce qu'on jette des trucs dans la rue qu'ils se retrouvent dans l'eau après.

Alexis : "Les déchets peuvent s'envoler à des dizaines de kilomètres. Dans notre lettre au maire Monsieur Rebsamen, on avait demandé l'interdiction des lâchers de ballons car on sait que plus ils sont jetés loin de la mer, plus ils s'y retrouvent. C'est fou mais on pourrait retrouver des ballons jetés à Dijon dans l'Atlantique. A Dijon et dans toutes les villes de France, les déchets les plus présents ce sont les mégots. Il faut savoir que cela pollue 100 litres d'eau, même si l'eau est traitée il reste toujours des polluants dangereux et nocifs pour la santé."

#cleanwalk à @dijon les lycéens trient les mégots 🚬 Alexis explique pourquoi : “en centre ville c’est beaucoup de mégots, plus on s’éloigne plus ça devient gros” @Forclimate_dijpic.twitter.com/IZQqMNHDi6 — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) May 8, 2019

Deuxième idée reçue : cela sert à rien de nettoyer en ville. Il n'y a pas d'animaux ou d'espèces à protéger pour qui ça représente des risques ?

Alexis : "Le plastic est un danger pour de nombreux animaux, même les animaux qu'on ne perçoit pas, qui sont sous terre comme les rats. Même s'ils sont contestés, ils participent à la biodiversité d'une ville. Tout comme les pigeons, animaux mal aimés de la ville, ils sont en danger par rapport à la pollution des plastics et de tout autres déchets."

Troisième idée reçue : ce que vous faites c'est fastidieux. Les services de la ville nettoient déjà, de manière plus efficace.

Alexis : "Comme on va le voir vers la Toison d'Or et le Zénith, il y a des endroits très pollués surtout aux abords de la route. Les agents municipaux ne peuvent pas tout faire. Avec les flacs d'eau ou la pluie, ça ruisselle et ça rentre dans les sols aujourd'hui on sait qu'on a perdu 95 % de la vie de nos sols en 60 ans donc c'est important de protéger nos sols, même en ville. Et c'est à nous citoyens de nous engager dans une bonne ambiance, un mouvement de jeunes comme ça on va les aider et on fait un acte citoyen."

Retour en images

La pluie ne les a pas freinés © Radio France - Sophie Allemand

/ © Radio France - Sophie Allemand

Les mégots sont rassemblés © Radio France - Sophie Allemand

Plus de trois cadis remplis à ras bord © Radio France - Sophie Allemand