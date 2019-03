Clermont-Ferrand : la forêt s'installe en centre-ville pour sa journée internationale

Clermont-Ferrand, France

La forêt nous entoure, mais pourtant, nous ne la connaissons pas. C'est ce constat qui a poussé Fibois, l'interprofession Forêt-Bois Auvergne Rhone-Alpes à se mobiliser ce samedi 23 mars pour la journée internationale de la forêt.

35% du territoire dans le Puy-de-Dôme, 8 000 entreprises et plus de 20 000 emplois

"La forêt n'est absolument pas menacée sur notre territoire" explique Fréderic Castaings, responsable du pôle Auvergne à Fibois. "Elle a grandi et est en mutation. Le forestier a toujours a cœur à s'inscrire dans la gestion durable." S'il y a donc des arbres coupés, il y a aussi des arbres replantés. "La forêt apporte des services qu'on ne perçoit pas : le drainage de l'eau, la purification, mais aussi les animaux, la faune et la flore. Quelque fois, on entend que les propriétaires sont uniquement là pour exploiter et pillier : aucunement" défend Frédéric Castaings.

"Vous avez envie de vous promener ? Allez dans une forêt. C'est un des services proposés" - Frédéric Castaings

Distribution de chênes et de pins, dialogue avec les touristes et clermontois...la filière Bois s’installe place de Jaude pour la #journeeinternationaledesforetspic.twitter.com/CtPisMT6Lh — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) March 23, 2019

Des distributions de chênes et de pins

Une vingtaines d'acteurs de la fllière sont donc présents sur la place de Jaude : membre de l'Office National des Forêts, de coopératives forestières, mais aussi propriétaires privés et publics. Pour sensibiliser, rien de tel qu'une distribution de quelques plants forestiers de chêne et de pin sylvestre, deux essences phares de la région.

Les pins sylvestres empaquetés par les mains de propriétaires présents © Radio France - Mickaël Chailloux

La forêt en France a doublé sa superficie en 200 ans.