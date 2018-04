Clermont-Ferrand, France

Une mesure incluse dans le "schéma cyclable" de Clermont-Ferrand

Il était temps. Après les manifestations de cyclistes et le mauvais classement au Baromètre des Villes Cyclables, la métropole a décidé d'un plan ambitieux pour développer la place du vélo à Clermont-Ferrand. Trois millions d'euros vont être investis sur les dix prochaines années pour cela. Le plan prévoit d'améliorer le réseau de pistes cyclables, de sécuriser et d'encourager la pratique cycliste en ville, de pacifier les relations entre les vélos et les autos, et enfin de rendre gratuit l'abonnement au service C Vélo.

Ce qui change pour C Vélo

Nouveau site et nouvelle application pour les utilisateurs du service : la SMTC a voulu moderniser son offre. De son côté la métropole prendra désormais en charge les 25€ d'abonnement annuel pour les utilisateurs de C Vélo. Un coût pour la CAM. Celle-ci l'évalue à 30 000€ par an : 1000 abonnés actuels plus 200 nouveaux abonnés potentiels attirés par l'offre. La grille tarifaire évolue donc :

Nouvelle grille tarifaire C Vélo - SMTC

De même, le système de réservation évolue et va dans le sens de la modernisation de l'offre :

Nouveau système de réservation des vélos en libre-service - SMTC

En complément du schéma cyclable, la métropole vient de recruter un "référent mobilité", Thomas Scherr, pour coordonner les actions de développement des différents types de mobilité. Ce jeudi 12 avril, la Maison des Mobilités sera également inaugurée rue Saint-Hérem à Clermont-Ferrand. Un espace d'information pour les clermontois soucieux de mieux partager la route et la rue. Ces réformes ravissent le président de VéloCité 63, Serge Fabbro, qui voit tout de même une possibilité d'améliorer le plan mis en place par la CAM : " Ce qu'il nous manque un peu, c'est de la signalisation au sol. Ce serait relativement facile d'inscrire des trajectoires pour assurer la continuité d'une piste à l'autre. Il y a des points où l'on bute sur une avenue et on sait plus comment rattraper la piste cyclable. C'est une mesure facile qui permettrait de rationaliser encore plus le réseau cyclable actuel. "