Clermont-Ferrand : une lettre ouverte au maire pour qu'il déclare l'état d'urgence climatique et sociale

Six associations, qui avaient planté un arbre le 25 mai dernier sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand, adressent une lettre ouverte au maire de la ville. Olivier Bianchi est invité à prendre des mesures concrètes en faveur de l'environnement et des populations fragiles.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

En mars dernier, 3 000 personnes avaient manifesté sur la place de Jaude, à Clermont-Ferrand. Le 25 mai, un arbre symbolique avait été planté. Aujourd'hui, six associations demandent, dans une lettre ouverte adressée au maire de Clermont-Ferrand, de déclarer l'urgence climatique et sociale. Elles lui proposent également de mettre en oeuvre des mesures concrètes : moins de béton, plus de végétalisation, plus de transports en commun, plus d'économies d'énergie etc. Certaines mesures peuvent être appliquées rapidement. Les actes individuels ne suffisent, c'est bien aux politiques d'agir ... à un an des élections municipales.

Une pétition comportant plus de 28 500 signatures accompagne le courrier adressé au maire de Clermont-Ferrand.

La réponse du maire de Clermont-Ferrand et président de la Métropole n'a pas tardé. Olivier s'est exprimé ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne et a synthétisé sa réaction sur son compte Twitter : "L’urgence climatique est là, de nombreux acteurs se mobilisent. C’est un sujet qui mérite que l’on s’en empare pleinement comme je l’avais évoqué pendant la conférence sur le développement durable. Je proposerai aux élus de la ville de Clermont-Ferrand et de la Métropole que nous puissions débattre de l’urgence climatique et sociale, à l’occasion de vœux présentés aux conseils de rentrée. Je recevrai également les six associations qui m’ont interpellé pour déterminer avec eux les objectifs, la méthode, la réalisation des projets, ainsi que pour discuter avec eux de leurs propositions".