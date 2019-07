Clermont-Ferrand : la plateforme logistique Urby livre le cœur de ville en véhicule propre

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Moins de camions en centre-ville, moins d'embouteillages et de Co2 dans l'atmosphère, la plateforme logistique Urby permet de livrer le derniers kilomètres avec des véhicules propres. Déjà présent dans plusieurs métropoles, Urby propose même aux entreprises de gérer leur stockage de matériaux et aux transporteurs de livrer le dernier kilomètre, le plus coûteux de la chaîne selon le magazine rungisinternational.com

Les Colis Verts partenaire de Urby. © Radio France - Claudie HAMON

Présent à Clermont-Ferrand depuis le début de l'année, Urby compte deux sites de stockage. Un centre de mutualisation à Gerzat qui accueille des camions avec des marchandises lourdes et avenue Carnot à Clermont-Ferrand, pour des colis plus légers qui sont transportés par les vélos cargo de la société "Les Colis Verts". Déjà une dizaine de commerçants, transporteurs, entreprises utilisent la plateforme Urby. "Plus nos clients seront nombreux plus nous pourrons harmoniser et rationaliser nos coûts, afin de proposer des services compétitifs" explique Marie-Laure Potec, Directrice générale de Urby Clermont-Ferrand qui se défend de ne pas vouloir faire du "low cost écoresponsable".

Urby propose aux entreprises de gérer leur stockage de matériaux. © Radio France - Claudie Hamon

Pour certains partenaires comme "Les Colis Verts", Urby est l'opportunité de s'adosser à un réseau national. "Nous nous sommes inscrits en tant que sous-traitant partenaire, explique Erwan Carré, gérant de "Les colis Verts". La jeune société clermontoise a d'ailleurs installé ses bureaux avenue Carnot, elle y entrepose aussi ses vélos cargo, le tout pour 500 euros par mois.

"Respirez, vous êtes livrés !" le slogan des Colis Verts © Radio France - Claudie Hamon

La mobilité verte est une idée qui séduit les jeunes urbains comme James Taylor, cofondateur de Capillium qui utilise les services des vélos cargo. Cette jeune start-up clermontoise collecte les cheveux coupés chez les coiffeurs pour en récupérer la kératine qui contribue à la cicatrisation. "Nous déposons des bacs dans une quarantaine de salons, quand ils sont pleins, Les Colis Verts les récupèrent et nous les acheminons vers notre laboratoire installé au biopôle de Riom."Pour nous, c'était important d'utiliser un transport propre car _on ne voulait pas générer plus de déchets qu'on en enlève_" conclut James Taylor. Voilà qui est bien dit !

Difficile d'évaluer le prix du transport chez Urby. Il varie selon le poids, la taille du colis et le délai de livraison. Disons que les tarifs commencent à 10€. Conseil de commerçant : pour être rentable, le coût de la livraison ne doit pas excéder 5 à 10% du prix du produit à livrer.