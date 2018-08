Les nids de guêpes et de frelons asiatiques se multiplient en Auvergne

Par Bastien Bougeard, France Bleu Pays d'Auvergne

Les nids de guêpes et de frelons asiatiques se multiplient en Auvergne et à Clermont-Ferrand. Les sociétés de lutte contre les nuisibles sont très sollicitées en ce moment par les particuliers et les entreprises. Elles font plus de 25 interventions dans la journée.