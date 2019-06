Clichy-Batignolles : un nouveau centre de tri pour les Parisiens

Un nouveau centre de tri inauguré hier à Paris dans le quartier Clichy-Batignolles par la secrétaire d'état auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson. Ce centre est destiné à près d'un million d'habitants de sept arrondissements et quatre communes limitrophes.

Paris, France

Ce nouveau centre est destiné à près d'un million d'habitants de sept arrondissements : 1er, 7è, 8è, 9è, 16è, 17 et 18è ainsi que quatre communes limitrophes : Saint Ouen sur Seine, Clichy, Levallois Perret et Neuilly sur Seine. Il a une capacité de 45.000 tonnes de déchets traités par an.

À l'extérieur du bâtiment situé à quelques mètres du nouveau tribunal de grande instance de Paris, rien ne présage que l'on va entrer dans un centre de tri. Pourtant à l'intérieur du site de 11.000m² 15 tonnes de déchets sont traités par heure. Des kilos de papiers et d'emballages sont chargés au tractopelle sur la ligne de tri et tout est automatisé avec des capteurs dernière génération : "Un scanner infrarouge renvoie un rayon explique Romain Pélissou le directeur du recyclage Syctom, l'agence des déchets en Île de France. En fonction du type d'objet, le scanner va donner la consigne à des puces d'air de souffler pour changer de tapis."

Dernière étape au bout de la chaîne avec une trentaine d'agents qui se chargent du dernier contrôle pour qu'aucun morceau de métal ne se retrouve par exemple au milieu des déchets plastiques.

↓↓ Visite en vidéo ci-dessous ↓↓

Élargissement des consignes de tri

Depuis le début du mois de janvier le volume de déchets traités a augmenté de 10% à cause de l'élargissement des consignes de tri. Effectivement, à Paris depuis le 1er janvier, on peut mettre tous les emballages dans la poubelle jaune : les films plastiques, tous les emballages, les petits métaux et les petits alu comme les capsules de café.

Le nombre de rejet est encore important, entre 15 et 20% de déchets qui arrivent ici alors qu'ils ne devraient pas. Tous les territoires ne sont pas égaux, certains quartiers trient mieux que d'autres et il y a plusieurs causes à cela selon Romain Pélissou le directeur du recyclage : "Il faut connaitre la consigne, il faut que le local soit bien équipé avec assez de poubelles jaunes et il faut aussi une campagne d'information assez large et répétée."

Un élargissement des consignes de tri étendu à toute l’Île de France dès l'année prochaine comme le montre la carte ci-dessous.

L'élargissement des consignes de tri jusqu'en 2020 sur la région parisienne - Syctom

La loi relative sur la transition énergétique fixe l’objectif de tous les emballages plastiques triés en 2022 en France.

À l'intérieur du site de 11.000m², 15 tonnes de déchets sont traités par heure. © Radio France - Laëtitia Heuveline