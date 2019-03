EN IMAGES - Climat : des milliers de manifestants attendus en France pour "la Marche du Siècle"

Ça suffit ! Après les jeunes ce vendredi, ce sont tous les Français qui sont appelés à battre le pavé ce samedi un peu partout en France pour le climat. Cette "Marche du siècle", organisée par 140 organisations dont Greenpeace, France Nature environnement ou encore la Fondation Nicolas Hulot, vise à interpeller les autorités et exiger des "changements immédiats".

Il est temps de changer de système industriel, politique et économique, pour protéger l’environnement, la société et les individus." - communiqué des 140 organisations

Le collectif réclame des réponses au réchauffement climatique et tout de suite : "Nous devons réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant pour limiter le réchauffement global à 1,5°C. Nous devons préserver la biodiversité, alors que nous vivons une sixième extinction de masse. Nous devons renouveler la démocratie et contraindre les décideurs et décideuses à protéger les intérêts de toutes et tous plutôt que ceux de quelques un·es".

Des marches sont organisées dans de nombreuses villes de France. Le collectif Citoyens pour le climat dénombre près de 200 rassemblements. A Paris notamment, trois cortèges vont défiler, un partira à 14h de la place de l'Opéra.

De nombreux rassemblements en région

A Châteauroux, près de 300 personnes sont rassemblées ce samedi matin, et comptent bien faire du bruit pour le climat.

A Saint-Etienne, la marche a débuté un peu avant 10h30 de la Bourse du travail.

La manif pour le climat s'élance de la bourse du travail de #saintetienne#MarchePourClimatpic.twitter.com/MMjvZ66cNJ — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 16, 2019

Dans les deux Charentes, des manifestations sont prévues à La Rochelle, Saintes et Angoulême. A Tours, la manifestation organisée par Touraine Climat débute à 14h30 à la gare.

Dans les Landes, deux marches pour le climat sont organisées ce samedi matin : à Dax et à Mont-de-Marsan. Mobilisation également à Montpellier, à Marseille, à Nantes, à Lille, à Bordeaux, ou encore à Lyon et Grenoble.

La carte des différents événements est disponible sur le site "il est encore temps".