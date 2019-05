Clermont-Ferrand: Plus de 20 000 signatures pour le manifeste pour l'Arbre de la lutte pour le Climat

La pétition a été lancée par plusieurs organisations, en marge de la marche mondiale pour le climat. Ce mardi, elle a recueilli plus de 20 000 signatures. Un arbre a été planté place de Jaude lors de la manifestation.

Clermont-Ferrand, France

Ils ont signé ce qu'ils appellent "une déclaration d'état d'urgence climatique". Cette pétition, lancée par plusieurs organisations dont Greenpeace, Youth for Climate, Alternatiba 63, ANV COP21, Citoyens pour le Climat et les Gilets Jaunes 63, a recueilli ce mardi plus de 20 000 signatures.

Adressée à la mairie de Clermont-Ferrand, elle dénoncent ces "responsables politiques et économiques" qui "se contentent de prôner une transition qu'ils ne mettent pas en oeuvre et bafouent les engagements pris par les COP sucessives".

Un arbre planté place de Jaude

Par ailleurs, un arbre a été planté ce week-end place de Jaude. "Cet arbre est le symbole de notre détermination à mener la lutte climatique et sociale sur Clermont-Ferrand". Les signataires veulent que l'arbre reste planté au coeur de la ville tout le temps et qu'il intègre donc un plan de végétalisation de la Ville.

L'arbre planté ce samedi sur la place de Jaude par les 600 manifestants