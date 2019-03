Climat : un mois de février beaucoup plus chaud que la moyenne

Par Kevin Boderau, France Bleu

Avec des températures maximales en moyenne plus élevées de plus de deux degrés que la moyenne mensuelle de référence, ce mois de février a été particulièrement chaud sur la France. Le record de l’après-midi la plus chaude pour le deuxième mois de l'année a même été battu.