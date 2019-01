Climat : un peu plus de 200 personnes à la manifestation lilloise "Sauvons notre planète"

Lille, France

Après la marche pour le climat, samedi 26 janvier, qui a rassemblé un millier de personnes dans les rues de Lille, une nouvelle manifestation était organisée, ce dimanche, dans la capitale des Flandres.

Les jeunes très nombreux dans le cortège lillois

Un peu plus de 200 personnes sont parties de la Grand Place, ce dimanche après-midi. Elles ont arpenté les rues lilloises au rythme de slogans comme "On est plus chauds que le climat" ou encore "1, et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité".

"on est plus chauds que le climat" chantent-ils en arrivant dans le rue de Béthune à #Lille, on peut aussi entendre "le glyphosate, c'est dégueulasse" pic.twitter.com/ITKDdjlKAk — Quentin Trigodet (@Quentin_TRI) January 27, 2019

Une manifestation organisée par Lucas Wacrenier. Le Lommois de 18 ans a créé l'association Villes propres pour limiter les dépôts sauvages de déchets dans la métropole lilloise. Le jeune homme veut pousser le gouvernement à agir, " C'est maintenant où jamais qu'il faut mettre des choses en place pour s'adapter au réchauffement climatique".

Juliette, 18 ans, est venue avec ses amis, ce dimanche. Pour elle, le grand problème, c'est l'inaction du gouvernement comme des citoyens, "On est tous concernés par ce problème. En tant que jeunes, c'est vraiment important de montrer qu'on est là pour se mobiliser." Clara, 18 ans elle aussi, estime que c'est sa génération qui doit faire la différence, "On s'inquiète pour notre avenir et celui des générations futures."

Des jeunes qui, pour la plupart, étaient déjà mobilisés, ce samedi, lors de la grande marche pour le climat dans les rues lilloises.