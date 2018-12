Climat : une pétition record pour que l'Etat agisse

Plus d’1,6 million de personnes ont signé la pétition « l’affaire du siècle », afin de poursuivre l'État en justice pour inaction face au changement climatique. Lancée par quatre ONG le 19 décembre, le texte ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est tout simplement du jamais vu en France.

La pétition en ligne lancée par quatre ONG avait recueilli dimanche soir plus de 1,6 million de signatures, du jamais vu en France.

Record absolu. "L'affaire du siècle" devient la pétition la plus signée de l'histoire en France. Avec plus de 1,6 million de signatures, elle passe devant la pétition contre la loi Travail qui avait atteint le million de signatures en mars 2016.

Les citoyens "ont envie de passer à l'action"

Le texte, disponible sur le site laffairedusiecle.net, frôlait dimanche vers 20h30 les 1,62 million de soutiens et vise 2 millions. Ces signatures ont été recueillies en cinq jours, puisque l'initiative de Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la nature et l'Homme (FNH) et l'association Notre affaire à tous a été rendue publique lundi.

Les citoyens "ont envie de passer à l'action, cela nous renforce dans l'espoir que le gouvernement ne reste pas sans réponse", indique Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

😍 1,5 MILLION DE PERSONNES S'ENGAGENT POUR LE CLIMAT 🙏 On ose à peine y croire 🙈



Après les catastrophes climatiques de l'été, le rapport du GIEC, la déception de la COP24, quel espoir soulevé par #LaffaireDuSiecle !



Objectif : #2millionsPourLeClimatpic.twitter.com/FZsnpdS2et — Greenpeace France (@greenpeacefr) December 22, 2018

Un succès inattendu en pleine crise des gilets jaunes

Ce record de signatures est d'autant plus étonnant qu'il intervient en pleine crise des gilets jaunes dans une France qui semblait plus absorbée par les fins de mois que par la fin du monde. "Aucun d'entre nous ne s'attendait à un tel succès et aussi rapidement", a reconnu Cécile Duflot, directrice d'Oxfam France.

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a invité les ONG à participer au grand débat national promis à la suite du mouvement des "gilets jaunes", mais pour les associations, le temps n'est plus au débat mais à l'action. Sans réponse concrète, elles prévoient de porter l'affaire devant le tribunal administratif de Paris probablement au mois de mars.

Plusieurs artistes et personnalités, dont Juliette Binoche, Marion Cotillard, Abd al-Malik, Elie Semoun, ainsi que de nombreux youtubeurs, ont participé à une vidéo appelant à "inscrire nos noms pour forcer nos dirigeants à agir".