Climatiseur et ventilateurs pour les enfants d’une école maternelle de Vienne

Des parents d'élèves de l'école maternelle République dans le centre-ville de Vienne, ont donné l'alerte, des enfants ayant été malades à cause de la chaleur excessive régnant dans l'établissement.

Il a fait 36° ce vendredi après-midi encore à Vienne, et même davantage à l'intérieur de certains bâtiments. Dans la cour du groupe scolaire République, des enfants se rafraîchissent en agitant des éventails en papier confectionnés en classe. La maternelle est logée dans un bâtiment en béton, exposé plein sud. Pas de volets pour occulter certaines fenêtres. Sur un côté de l’immeuble, une verrière vient même amplifier le phénomène. Depuis le début de la semaine, les petits souffrent de la chaleur, raconte Céline Contamin, maman d’un petit garçon de cinq ans. « Beaucoup d’enfants sont repartis avec 40 de fièvre, il y en qui ont vomi, qui sont de plus en plus malades à cause de la chaleur dans les classes. Ce matin à 8 heures et demi, il faisait 40° dans la classe de moyenne section ».

Un tuyau d'arrosage pour rafraîchir la cour

Les parents mécontents ont alerté les services municipaux, et les médias, mais une autre mère de famille vient de faire un constat réconfortant en entrant dans l'école : les techniciens de la ville sont venus installer un climatiseur mobile dans le dortoir, et des ventilateurs dans les classes. Céline Contamin n'en a pas encore terminé pour autant. Dans un sac, elle montre le tuyau d'arrosage qu'elle a amené. Ce vendredi après-midi , c’est la kermesse de l’école, et elle souhaiterait pouvoir arroser la cour pour apporter un peu de fraîcheur " pour que les enfants soient en sécurité et qu’on ne soit pas obligé d’appeler les pompiers."