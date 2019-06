Climatiseurs mobiles, piscine gratuite... les communes s'organisent face à la canicule

Face au pic de chaleur attendu ce jeudi en Drôme-Ardèche comme sur l'ensemble de la France, les maires prennent des dispositions pour petits et grands.

Drôme, France

Comment rafraîchir les enfants à l'école ? A Montélimar, le maire a décidé d'investir 10.000 euros pour équiper les groupes scolaires de la ville en ventilateurs, climatiseurs portables et même en aspergeurs en va-et-vient pour jouer avec l'eau pendant la récré. Tout devrait être installé pour jeudi matin, jour du pic de canicule.

A Romans-sur-Isère, les parents d'élèves ont été invités à garder les enfants à la maison jeudi après-midi et vendredi après-midi même si l'accueil sera assuré dans les écoles de la ville.

Sorties scolaires suspendues dans la Drôme, pas en Ardèche

A Dieulefit, la piscine municipale sera gratuite jeudi après-midi et vendredi après-midi de 13h30 à 19h. Décision de la maire Christine Priotto car la piscine sera disponible en raison de l'annulation de toutes les activités scolaires dans la Drôme. La préfecture a en effet suspendu toutes les sorties scolaires jusqu'à nouvel ordre. Les kermesses et fêtes d'école sont maintenues car elles se déroulent hors temps scolaire et les enfants sont alors sous la responsabilité de leurs parents.

En Ardèche, les sorties scolaires ne sont pas annulées. Sur les deux départements, les personnes âgées font l'objet d'une surveillance particulière. Les policiers municipaux ont été invités à être attentifs aux SDF. A Romans-sur-Isère, au cours de leurs patrouilles, ils vont leur proposer des bouteilles d'eau.