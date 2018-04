Saint-Clément-des-Baleines, France

Sur l’Île-de-Ré, la pointe des baleines s'offre un coup de jeune. Toute la zone est en travaux depuis le mois d'octobre. Vendredi dernier, une visite de chantier était organisée par la Communauté de communes de l’Île-de-Ré et le département de Charente-Maritime, les deux financeurs du projet, pour un coût total de trois millions d'euros. De grands espaces ont été aménagés : un parking et un nouveau rond-point ont été construits, pour que l'ensemble soit plus en phase avec le paysage carte postale du Phare des baleines.

"Avant c'était un champ avec de la boue, là on a un vrai parking de 330 places" - Gilles Duval, maire de Saint-Clément-des-Baleines.

Fini les voitures qui se garaient n'importe comment dans un champ. A la place, un beau parking entouré de verdure. "On ne peut pas comparer", lâche Gilles Duval, le maire de Saint-Clément-des-Baleines. "Avant, c'est simple, c'était de la boue, avec le temps qu'on a eu ces derniers mois, on n'aurait pas pu mettre une seule bagnole. Là on est soulagé, on a un parking de 330 places, on est bien."

Un vrai parking a été créé avec plus de 300 places. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Un vrai projet écologique selon les élus

Il manque encore le revêtement de l'allée piétonne qui mène au phare. La visite de vendredi se passe au pas de charge. Et les élus insistent : c'est un projet écologique. Pour preuve, une zone humide avec trois marre d'eau douces été créées pour la reproduction des crapauds. "Ce projet permet de récréer une zone naturelle, d'aménager un accès facile et de faire en sorte que ce ne soit pas la cour des marchands du Temple," se félicite Dominique Bussereau, le président du département de Charente-Maritime.

D'ailleurs, les travaux dans la zone sont loin d'être terminés. "L'hiver prochain, on va remettre en état l'allée des commerçants et en mars 2019, après trois ans de travaux de projet sera terminé et livré," indique Lionel Quillet, président de la Communauté de communes de l'Île-de-Ré.

L'hiver prochain, de nouveaux travaux sont prévus sur l'allée des commerçants. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les commerçants de la pointe ont hâte. Ce sera beau une fois fini, mais en attentant, les travaux c'est mauvais pour les affaires. Le site du Phare des baleines accueille chaque année 160 000 visiteurs.