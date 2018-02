Les autorités ont réactivé mercredi leur plan pour l'hébergement des sans-abris dans 29 départements alors que la France va connaître au début de la semaine prochaine un épisode de grand froid, avec les journées probablement les plus froides de l'hiver.

L'épisode de grand froid devrait commencer dès dimanche sur les régions du nord-est et lundi sur le reste du pays et durer "au moins trois jours", selon Météo-France.

Le ministère de la Cohésion des territoires a annoncé avoir activé le plan "grand froid" dans 29 départements pour l'hébergement des sans-abris.

2.678 places supplémentaires pour l'hébergement d'urgence

Ce plan, déjà activé début février, consiste à "ouvrir de nouvelles places et renforcer la veille sociale et les maraudes" et concerne à partir de mercredi "2.678 places exceptionnelles", a-t-il dit dans un communiqué.

Concrètement, ce dispositif déclenché par les préfets prévoit la mise à disposition de 2.678 places supplémentaires d'hébergement d'urgence pour les SDF, en plus des 13.000 déjà ouvertes pour l'hiver.

[Communiqué] Réactivation du Plan #GrandFroid : 29 départements en niveau d’alerte Grand Froid pour l’hébergement des sans-abri

👉https://t.co/aROCD5FyNcpic.twitter.com/KRiEiWQ7th — Cohésion Territoires (@Min_Territoires) February 22, 2018