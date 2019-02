Les éleveurs bretons à la reconquête des bocages

Par Anaëlle Abasq, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

Le chant des oiseaux se fait de plus en plus rare, les printemps deviennent plus silencieux. Un constat qui inquiète. Afin de préserver la biodiversité des campagnes, des éleveurs comme Albert, agriculteur à Coat-Méal depuis 1985, se lancent dans la reconquête des bocages.