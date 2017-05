Dans le Calvados, chèvres, boucs et moutons fauchent le bord des routes

Louer une chèvre ou un mouton pour réaliser un fauchage écologique. C’est le concept de l'éco-pâturage qui séduit des collectivités et des particuliers en Normandie. Un éleveur de la Manche s'est spécialisé sur ce marché.

Le Conseil départemental du Calvados a officiellement installés ce mardi des animaux dans trois secteurs du Pays d'Auge : Magny-la-Campagne, Saint-Pierre sur Dives et dans une parcelle située le long de la rocade de Lisieux. En fonction du « travail » à réaliser il s’agit de chèvres, de boucs ou de moutons « certains aiment les ronces et les orties et d’autres les hautes herbes » précise Christophe Varin, l’éleveur spécialisé dans la location des « meilleures débroussailleuses, capables d’aller sur tous les terrains escarpés » s’amuse-t-il.

Pour l'instant perdus dans les hautes herbes.... © Radio France - Didier Charpin

Après deux années d’expérimentation, le Conseil départemental a décidé d’étendre le dispositif d’éco-pâturage. « Nous sommes dans une politique de fauchage raisonné » rappelle Fabien Burnouf, responsable de l’agence routière de Saint-Pierre-sur-Dives. « La priorité est d’assurer la visibilité le long des routes. Mais la végétation pousse aussi dans des zones difficiles d’accès aux engins. Et l’éco-pâturage est la meilleure solution ». Le Calvados va donc verser 4.500 euros pour louer des animaux à la Société « Eco Nature Normandie » installée au Guislain, dans la Manche.

Un marché porteur

Christophe Varin, le patron de cette entreprise, s’est spécialisé sur ce marché en 2014. Il possède aujourd’hui 150 bêtes, « surtout des chèvres de fossé qui, comme leur nom l’indique, vont partout ! Cette activité est en train de sauver cette race qui était menacée, parce que ces chèvres étaient jugées peu rentables en production de lait ». L’éleveur propose des locations de six mois au tarif de 0,27 euros le mètre carré, soit 270 euros pour le broutage d’une parcelle de 1000 mètres pendant six mois. « Des collectivités mais aussi de plus en plus de particuliers font appel à moi » se réjouis-t-il. Pour les clients, il suffit de donner de l’eau aux animaux, vérifier qu’ils ne sont pas malades… et disposer d’une bonne clôture ! Pour éviter que leur gourmandise s’étende chez des voisins. « Ils mangent tout, c’est à la fois leur qualité et leur défaut » prévient l’éleveur.

Christophe Varin et l'un de ses boucs, employé départemental pour six mois © Radio France - Didier Charpin

