Après un mois et demi de mer, le BBC Austria et son chargement de combustible nucléaire usé est en approche de Cherbourg.

Le BBC Austria a quitté l'Australie le 29 juillet dernier direction Cherbourg. Dans le cadre d'un accord passé entre la France et l'Australie, l'usine Orano de la Hague a été choisie pour retraiter le combustible nucléaire issu d'un réacteur de recherche de l'Agence australienne des sciences et technologies nucléaires. Le cargo BBC Austria est donc chargé de quatre emballages de combustibles usés à destination de la Hague.

Greenpeace réclame des garanties sur la sûreté

L'ONG Greenpeace suit de près la progression du navire et s'interroge sur la conformité des emballages, notamment leur résistance à la puissance thermique du combustible transporté. Si la direction d'Orano assure que l'entreprise a apporté toutes les garanties attendues par l'ASN (Autorité de sûreté nucléaire) et l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), obtenant de ces instances un avis favorable pour le transport du combustible australien, Greenpeace souhaite obtenir des précisions techniques et les preuves que les règles de sécurité sont bien respectées.

La justice s'en mêle

C'est l'objet de l'action en justice engagée devant le tribunal de Cherbourg. Ce jeudi matin, la présidente du tribunal a, par ordonance, en fin de matinée, autorisé Greenpeace à assigner Orano en justice pour obtenir des documents supplémentaires. L'audience est prévue ce jeudi à 17h30, mais la décision devrait être mise en délibéré.