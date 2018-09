Deux tonnes de combustibles nucléaires ont été déchargées ce vendredi au port de Cherbourg. En provenance d'Australie, ils doivent être traités à la Hague. L'entreprise Orano (ex Areva) l'assure, le transport s'est fait en toute sécurité et les déchets seront renvoyés en 2035.

Cherbourg, France

Après un mois et demi en mer, le bateau de la BBC Austria est arrivé au port de Cherbourg, vendredi 14 septembre. A son bord, deux tonnes de combustibles nucléaires utilisés pour la recherche sur le cancer en Australie. Ils doivent être retraités à la Hague.

Les combustibles usés australiens sont en cours de déchargement sur le port de Cherbourg et seront recyclés sur le site @OranolaHague ! @Oranogrouppic.twitter.com/aIFtZnM94T — Orano la Hague (@OranolaHague) September 14, 2018

Selon Orano (ex Areva), le contrat est légal. Il a été signé en 2016 et est encadré par un accord intergouvernemental entre la France et l'Australie. Le décret d'application a été publié au journal officiel en juillet 2018.

Les résidus ultimes qui ne peuvent pas être recyclés, soit 8 % du combustible, " seront renvoyés en 2035 en Australie", explique Gwénaël Thomas , porte parole du site Orano à la Hague. Le reste, 92 % du combustible, sera recyclé " on va extraire les matières valorisables, l'uranium et le plutonium seront réutilisés pour produire des combustibles qui fourniront de l'électricité sur le marché européen".

Le bateau est conforme à la réglementation

Le bateau de la BBC Charting, âgé de 9 ans, qui a transporté le combustible "a reçu tous les agréments, toutes les autorisations pour effectuer ce transport, nous l'avons audité nous mêmes, les autorités aussi, ce bateau est totalement sûr", a assuré Alexandre Marinot, directeur de la partie transport du nucléaire d'Orano.

Vendredi matin, sur France Bleu Cotentin, Yannick Rousselet, responsable des opérations nucléaires de Greenpeace, a émis des doutes sur la légalité du contrat.