Cournon-d'Auvergne, France

En Auvergne, le thermomètre a dépassé 37 ° ce vendredi. Dans ces conditions, la climatisation est bienvenue. En voiture, au travail, mais aussi chez soi si la maison est équipée, il suffit d'appuyer sur un bouton pour profiter de la fraîcheur mais "avoir la main trop lourde" peut entraîner des désagréments. La clim est un vrai confort à condition de savoir l'utiliser.

Mal à la gorge, angine ? Ce n'est pas la faute de la clim ...

Pierre Pougheon dirige Climtec à Cournon-d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Spécialisé dans l"installation et le dépannage d'appareils de climatisation, il travaille surtout avec les professionnels -les commerçants notamment- mais il réalise aussi des installations chez des particuliers. Très souvent, il constate que la clim est mal réglée. L'écart avec la température extérieure est trop important. D'où l"idée que la climatisation rend malade. Une idée fausse donc !

A quelle température régler la climatisation ?

La règle est simple explique Pierre Pougheon :"si on est amené à sortir souvent, il faut respecter un écart de température avec l'extérieur de 5 à 7 °, pas plus, pour éviter au corps de subir un choc thermique. En revanche, si on ne sort pas, on peut baisser un peu plus". Dans ses bureaux de Cournon, le thermomètre affiche ainsi 24 à 25 degrés.

Un bon entretien est essentiel

Un entretien régulier du système de climatisation est également capital. Pierre Pougheon préconise une visite une fois par an si l'appareil est utilisé uniquement l'été. S'il fonctionne toute l'année, deux contrôles s'imposent, surtout s'il y a des sources de pollution. Dans un magasin, par exemple, la poussière peut vite encrasser les filtres. "Pour éviter que l'air ne soit pollué, nous désinfectons les batteries à l'intérieur, les "échangeurs". Et nous vendons aussi du désinfectant aux particuliers qui peuvent effectuer eux-même le nettoyage des batteries".