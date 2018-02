Corse, France

Les pics de consommation sont atteints, le soir entre 18 et 21h, quand les gens rentrent chez eux, se douchent, font la cuisine. Pour éviter de trop consommer d'énergie, il faut d'abord isoler son logement.

"Des gestes qui relèvent de tout un chacun"

Camille Fabre, le directeur de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie : « Il y a des choses _qui relèvent des propriétaires bailleurs, tout ce qui tourne autour de l’isolation, il y a des travaux qui sont parfois lourds quoi que isoler des combles c’est relativement simple et eux aussi peuvent bénéficier d’aides de l’ANAH_. Il y a des gestes qui relèvent de tout un chacun, qu’on soit propriétaire ou locataire, décaler l’usage de son lave-vaisselle, de son lave-linge ou sèche-linge dans une période autre que celle du pic de consommation (17h-20h), ça c’est accessible à tout le monde. »

La facture d'électricité moyenne en Corse est de 1.150 € dont 35% consacrés au seul chauffage. Sur l’île, près de la moitié des logements sont équipés de convecteurs électriques, très gourmands et pas très efficaces. Camille Fabre : « Si on peut transformer le chauffage électrique en ayant recours au bois énergie, des chaudières à granulés, bois, des inserts, qui peuvent être très utiles, on a du bois en Corse et ça chauffe très bien. Ou sinon à d’autres usages d’électricité, par exemple les pompes à chaleur, bien plus performantes que les convecteurs électriques, ce qu’on appelle les grille-pains, encore trop présents dans nos logements. »

Sachez enfin que baisser de 2° la température de votre chauffage vous fera économiser 55 € par an.

L'invité de la rédaction

Nicolas Frémont, de l'espace info énergie du CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, était l’invité de la rédaction de RCFM ce mardi matin.