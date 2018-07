La Savoie et la Haute-Savoie ne sont pas en vigilance orange canicule comme l'Isère, la Drôme ou l'Ardèche, non loin de là. Mais les préfectures des deux départements sont prêtes car les températures continuent d'augmenter tout au long de la semaine.

Neuf départements sont désormais en vigilance canicule ce lundi, l'alerte orange concerne l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et le Rhône pour ne citer que les départements proches. En Pays de Savoie, pas de vigilance pour l'instant, car les températures redescendent suffisamment la nuit mais l'alerte pourrait être déclenchée à partir du milieu de semaine.

Ayez les bons réflexes pour mieux supporter les fortes #chaleurs☀️. pic.twitter.com/uBX5hnQfgQ — Préfet de la Savoie (@Prefet73) July 30, 2018

Comment une alerte canicule est-elle déclenchée ?

Pour activer l'alerte, il faut d'abord surveiller les températures la nuit, car elles doivent permettre au corps de se reposer. Pour l'instant, elles sont encore fraîches dit Météo France, de 16 à 17 degrés. En revanche, s'il fait plus de 18 degrés la nuit et 34 degrés la journée pendant au moins trois jours consécutifs, Météo France considère qu'on est en canicule et place alors les départements en orange sur la carte.

Cela concerne en priorité les plaines, car en altitude, les températures sont plus fraîches. Ces seuils de températures ne sont pas les mêmes dans tous les départements, ce sont ceux appliqués en pays de Savoie. Quand la vigilance est émise par Météo France, la préfecture peut donc activer une alerte canicule.

Qu'est ce qu'un plan canicule ?

Il existe quatre niveaux, le premier est déclenché automatiquement du 1er juin au 15 septembre et pour l'instant, Savoie et Haute-Savoie en font encore partie. Le niveau 2 correspond à un "avertissement chaleur", le niveau 3 est "l'alerte canicule" ce qui correspond à un département placé en orange par Météo France, le niveau 4 correspond à une mobilisation maximale, ou à un département en rouge sur la carte Météo France.

Lorsque l'alerte canicule est activé, tout un réseau se met en action : les mairies, les départements, les services sanitaires etc. l'objectif est surtout de communiquer au maximum pour informer le plus de monde possible, en particulier les personnes vulnérables c'est à dire les enfants et les personnes âgées.

Une mairie ira par exemple rendre visite à des personnes âgées inscrites sur des registres, pour être sure qu'elles s'hydratent bien ou qu'elles vont bien. Pour les enfants en colonie de vacances ou en centres aérés, les jeux extérieurs sont limités, les temps de repos plus longs. Dans les maisons de retraites, des "plans bleus" peuvent être activés : les personnes âgées sont regroupées dans des pièces rafraîchies plusieurs fois par jour et l'on veille à ce qu'elles boivent.