Comment les maternités de la Mayenne gèrent-elles la canicule ?

En Mayenne des dispositions particulières sont prises dans les services de maternité pour répondre aux besoins des mères de familles et de leurs nourrissons en ces temps de canicule. Exemple à Laval et Mayenne.

Mayenne, France

Les fortes températures n'épargnent pas les services hospitaliers comme par exemple les maternités. En Mayenne tous les personnels sont mobilisés. Au stress classique qu'un accouchement peut générer, s'ajoutent les craintes de la chaleur. Les mamans et les nourrissons sont évidemment surveillés de très près.

"On aère les chambres la nuit, les volets sont fermés le matin. Des ventilateurs sont installés dans les chambres des mamans. On leur propose de l'eau plate, de l'eau gazeuse, de l'eau fraîche. On leur conseille de mettre un petit lange humide sur leurs corps" explique Marianne Lamouret, cadre de santé au service maternité de l'hôpital de Laval. Les tenues des nourrissons sont également adaptées. "On les mets en bodies soit en couche en fonction des besoins. Nous sommes vigilants sur les nouveau-nés parce qu'ils ne régulent pas encore leur température et sont sensibles aux pics de chaleur" termine la professionnelle.

Des mises aux seins plus rapprochées

Pour les bébés allaités, il peut aussi y avoir des mises aux seins plus fréquentes afin de garantir une hydratation suffisante. Les mamans peuvent également donner plusieurs bains à leur enfant si nécessaire. À la maternité de Mayenne qui accueillent sept nourrissons actuellement l'équipe de soin est plus que jamais mobilisée. "Les mamans sont inquiètes mais l'équipe est préparée à ce genre de situation. Même si les tétées sont rapprochées, en ces temps de canicule ce n'est pas un problème" déclare Chantal Schmit, cadre supérieure de l'établissement mayennais.