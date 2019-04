Comment les oiseaux font-ils leur nid ?

Le printemps est là et vous avez sans doute aperçu des oiseaux voler çà et là avec des brindilles dans le bec. C’est en effet la période où la plupart des espèces se préparent à la reproduction

Yonne, France

Les oiseaux font-ils tous un nid

Non cela dépend des espèces. Il y a des oiseaux qui n'en confectionnent pas vraiment et se contentent d'un coin tranquille sur le sol qu'ils aménagent sommairement comme les cailles, perdrix ou les alouettes. Les chouettes, sansonnets, geais nichent dans un arbre creux ou un trou. Le merle, chardonneret ou la fauvette construisent entièrement leur nid, en hauteur, sur une branche. Les oiseaux qui vivent près des hommes, comme les hirondelles ou les martinets, profitent des granges, des maisons ou des toitures pour installer leur logis.

Généralement tous ces oiseaux utilisent les matériaux les plus proches d'eux : brindilles, paille ou herbe. Parfois ils ramassent même des bouts de laine ou de coton qui trainent. Enfin certains comme les hirondelles ou le martinet consolident leur construction avec de la boue ou de la salive. Et tous font cela d'instinct, sans l'avoir appris. Enfin chez les oiseaux comme dans d’autres espèces, il y a toujours des petits rusés qui font faire le boulot par les autres. Le coucou par exemple ne fait pas de nid mais va pondre ses œufs dans un nid voisin.

Ces nids sont-ils menacés

Et bien si l'oiseau n'a pas bien choisi son endroit, il s'expose en premier lieu aux prédateurs. Dans les champs, les nids au sol sont parfois détruits par les engins agricoles. En forêt, il est important de laisser sur pied quelques vieux arbres morts qui permettent aux oiseaux de s'y nicher. Enfin c'est surtout près des hommes que les nids sont les plus menacés. Les nids d'hirondelles de fenêtres notamment qui salissent les façades ont été beaucoup enlevés. Ils sont désormais protégés depuis 2009 et les détruire est un délit.

Peut-on aider les oiseaux à faire leur nid

Dans l'Yonne, de nombreuses initiatives sont menés pour protéger les nids. Selon la LPO, la ligue de protection des oiseaux, plusieurs tours à hirondelles ont déjà été installées le département. Ces tours peuvent accueillir jusqu'à cinquante nids chacune. Pour les rapaces nocturnes et les chouettes, une centaine de nichoirs ont été placés principalement dans des clochers mais aussi dans des bois. On en trouve beaucoup dans le nord du département mais aussi en Puisaye. Enfin, si vous êtes un particulier et que vous avez un jardin, vous pouvez y installer un petit nichoir en bois. Il fera la joie des rouges gorges ou des mésanges. Mais attention pas plus d'un nichoir pour 100m². Pensez à l'installer en hauteur avec une ouverture dégagée et protégée de la pluie et du vent.

