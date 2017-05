Comment protéger la faune d'Auvergne ?

Le Parc animalier d'Auvergne, à Ardes-sur-Couze, organisait une petite Fête de la Biodiversité ce lundi, ouverte aux visiteurs. L'occasion de sensibiliser les enfants à la protection de la nature.

Contrairement à beaucoup d'enfants, Aurélien n'a pas du tout peur des chauves-souris. Devant l'un des stands de cette journée de la biodiversité, celle de l'association Chauve-Souris Auvergne, il écoute les explications de Florence avec les yeux grands ouverts.

"Ce qui est assez flagrant chez les chauves-souris, c'est que ses doigts sont immenses ! décrit-elle. Si j'étais une chauve-souris, et que je mettais mes mains devant mon visage, mes doigts descendraient presque jusqu'au sol."

Ce genre de petites anecdotes, et cette Fête de la Biodiversité organisée par le Parc animalier d'Auvergne, lui permettent de mieux faire connaître son association.

"Grâce à ça, on peut atteindre le grand public. Les chauves-souris ont mauvaise réputation, du coup ça nous permet d'apporter des explications", raconte Florence.

Aurélien est aux anges, et il n'est pas le seul...

Les enfants doivent prendre conscience qu'il faut protéger la nature

"Cette journée de biodiversité, on était obligés d'y venir ! s'exclame sa maman. C'est important. Je pense que c'est maintenant que les enfants doivent prendre conscience qu'il faut protéger la nature."

Cette Fête de la Biodiversité, c'est aussi l'occasion de sensibiliser le public. "Au parc on parle beaucoup des espèces menacées dans le monde, mais il est important de savoir que les espèces auvergnates doivent être protégées aussi, selon Marie Demoulin, l'organisatrice de cette journée. Par exemple le milan royal, ou encore la vipère aspic, qui est très menacée".

Le Parc Animalier d'Auvergne fête la biodiversité Auvergnate aujourd'hui.

Venez nous rejoindre, la météo est au rendez-vous ! — ZooAuvergne (@zooauvergne) May 8, 2017

L'occasion aussi de récolter de l'argent, via le fonds de dotation Passerelle Conservation. "On redistribue ensuite cet argent à des associations de protection des animaux, en Auvergne et à l'étranger, explique Oscar Gallon, l'un de ses bénévoles. Par exemple, ici, Chauve-Souris Auvergne fait des recensements pour savoir dans quel état sont les populations. A l'étranger, on peut citer le Snow Leopard Trust, qui protège la panthère des neiges dans les massifs de l'Himalaya."

On va aider les paysans à cohabiter avec la panthère des neige, en les subventionnant quand ils perdent du bétail, pour éviter qu'ils ne tirent sur les panthères des neiges.

Et après cette leçon de protection de la nature, c'est l'heure pour Aurélien et sa maman d'aller faire le tour du parc, pour voir les tigres, les ours et autres panda roux.