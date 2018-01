Creuse, France

Les fêtes sont finies mais votre sapin est peut etre toujours dans le salon en train de perdre ses épines. Comment s'en débarrasser ? Chacun sa technique. Pour Marie, le plus pratique pour se débarrasser de son sapin, c'est le sac.

Le sac à sapin, on le trouve en supermarché, ça évite de mettre des aiguilles partout et puis, le prix comporte un don pour des associations caritatives

Evidemment, cela implique de faire l'aller-retour à la déchetterie avec son sapin empaqueté pour le jeter. Il sera alors transformé en compost et livré aux agriculteurs du département.

Une amende en cas de dépôt sur la voie publique

Si vous êtes plus compost, et que vous avez un jardin, vous préférerez peut-être la solution de Lisa : "Je le broie moi-même et je le mélange à des épluchures de légumes pour en faire un compost et nourrir mon potager". Encore plus vert, Gilles garde son sapin vivant ! "J'ai acheté un sapin en pot. On va le garder pour l'an prochain, on verra si ça tiendra ! Il faudra juste retailler les branches".

Quoi que vous fassiez, en tout cas, c'est illégal de laisser son sapin sur le bord du trottoir ! Vous risquez une amende pour abandon d'ordures sur la voie publique et en plus, il ne sera pas ramassé par les éboueurs. Ils ont pour consigne de le laisser sur la voie publique.

Des collectes organisées dans plusieurs communes

Si vous habitez Dun-le-Palestel, le Grand-Bourg, Saint-Fiel, Saint-Sulpice-le-Guéretois, Marsac ou La Souterraine, le syndicat de gestion des déchets, Evolis 23, s'occupe de tout.

"Vous pouvez le ramener sur un lieu défini par la commune, Evolis vient récupérer et broyer les sapins qui seront ensuite utilisés dans le compost des écoles primaires", explique Olivier Schiltz, technicien en charge de la collecte.