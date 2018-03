Col de l'Escrinet, Saint-Étienne-de-Boulogne, France

La ligue pour la protection des oiseaux a débuté le comptage des oiseaux migrateurs sur le site du col de l'Escrinet, entre Privas et Aubenas. C'est le point le plus bas en altitude, environ 800 mètres sur cette ligne de crêtes.

Un comptage qui dure depuis 25 ans

Un milan royal se bat contre le vent du Nord. Il arrive du sud et frôle les près au plus bas pour se protéger de la bise qui souffle fort. Il passe au ras du col et bascule de l'autre côté. Camille note sur son carnet: milvus milvus, adulte. Le nom latin pour que tout le monde puisse avoir accès aux données de la LPO. Pendant deux mois, Louis Félix aidé de bénévoles va rester ici à regarder l'horizon. Le comptage permet de déterminer les espèces en déclin ou au contraire celles en progression. Il passe jusqu'à 300.000 pinsons chaque printemps et le chiffre est en augmentation. En revanche, il y a toujours moins d'hirondelles.

Tout le monde peut participer

Vous pouvez vous rendre sur le site de l'Escrinet. La LPO vous accueille tous les jours. Vous pourrez apprendre à reconnaître les oiseaux migrateurs. Rolland lui est un passionné d'ornithologie depuis longtemps. Il participe à la campagne de comptage et les migrateurs n'ont plus beaucoup de secrets pour lui. S'il ne parvient à reconnaître les oiseaux en les observant, il peut reconnaître leur cris comme lorsqu'un bruhant des roseaux se cache au milieu de groupes de pinsons.