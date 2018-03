Indre-et-Loire, France

Cet hiver tourangeau, qui se termine ce mardi 20 mars, se résume globalement à deux aspects. Des pluies largement au-dessus des normales de saison et un ensoleillement bien en-dessous !

Au niveau des précipitations, il faut dire qu'avec l'hiver dernier qui avait été remarquablement sec, le contraste est assez important. Météo France a enregistré 30% de pluies en plus par rapport à un hiver normal. Un phénomène plus important en janvier, plus important aussi au sud qu'au nord de la Loire.

Un soleil qui s'est fait très rare

On a l'impression de ne pas avoir beaucoup vu le soleil ces derniers mois et cette impression est donc confirmée. Pour le seul mois de janvier, les tourangeaux n'ont eu qu'un peu plus de 32h de soleil contre 70h en temps normal, soit même pas la moitié ! Sur l'ensemble de l'hiver, grâce à une dernière semaine de février très froide, mais très ensoleillée, le déficit d'ensoleillement est de 15%.

A noter aussi pour cet hiver 2017/2018 qui décidément sera passé par tous les temps, la neige bien sûr qui s'est invitée à 5 reprises chez nous, avec entre 7 et 15 centimètres par endroits. Le dernier épisode neigeux remontait à 2012. Le froid a aussi fait des siennes. Le 28 février, on a par exemple enregistré moins 10 degrés à Beaumont Village et Perrusson, dans le sud-est du département, avec un vent très marqué qui a accentué la sensation de froid.