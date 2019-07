Conséquence de la canicule sur les centrales nucléaires : à Cattenom, jusqu'ici tout va bien

EDF a décidé de ralentir ou d'arrêter la production de certaines centrales nucléaires en France cette semaine, à cause de la canicule et de la température des rivières dans laquelle l'eau est puisée puis rejetée. Mais à Cattenom, pour l'instant, la Moselle n'est pas considérée comme trop chaude.

Cattenom, France

A cause de la canicule, certaines centrales nucléaires françaises sont contraintes de s'arrêter ou de réduire leur production. C'est le cas de celle de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, à l'arrêt jusqu'au 30 juillet, ou encore de celle de Saint-Alban, en Isère, qui fonctionne au ralenti. Mais pas celle de Cattenom.

Comment ça marche ?

La centrale nucléaire de Cattenom utilise l'eau de la Moselle, pour refroidir ses réacteurs, avant de la rejeter dans la rivière. "Il y a deux règles d'or", explique-t-on à la communication de la centrale : "L'activité ne doit pas réchauffer l'eau de plus d'1,5 degré, et la Moselle ne doit pas dépasser les 28 degrés." Tout cela pour limiter "l'impact environnemental sur le cours d'eau."

Ce mercredi, par exemple, l'eau est à 25 degrés avant l'entrée dans la centrale, et à 25,25 degrés en sortie. Jusqu'ici, donc, la centrale est dans les clous. Ces températures sont relevées chaque jour, et Cattenom dispose en plus de prévisions météorologiques précises pour les prochains jours. "On garde donc un œil dessus", explique le service de communication, mais selon eux, la canicule n'a pour l'instant pas de conséquence sur le fonctionnement de la centrale.