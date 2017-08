Incendies en série : quelles conséquences géologiques pour la Corse ?

Après les nombreux incendies qui ont touchés la Corse cet été, comment vont réagir les sols lors des premières pluies ? Nicolas Frissant, le directeur général du BRGM de Corse - le bureau de recherches géologiques et minières est l’invité de la rédaction ce vendredi.

Quelles conséquences géologiques ?

« Les feux de forêt vont favoriser trois phénomènes : l’érosion des sols, les mouvements de terrains et les crues. »

A quoi s’attendre pour l’incendie d’Olmeta di Tuda/ Biguglia ?

« Si les premières pluies à l’autonome sont violentes, une érosion des sols, compte tenu de la disparition du couvert végétal, des mouvements de terrains parce que là aussi la disparition de la végétation augmente le risque de départ de mouvements (éboulements, chutes de pierres, glissements de terrains). D’autre part la disparition de cette même végétation favorise la propagation plus rapide et plus longue des matériaux remaniés. Troisième impact à l’occasion des précipitations à l’automne, des crues violentes, dues d’une part à l’absence de végétation qui ralentie le ruissellement de l’eau sur le sol, d’autre part on traverse également une crise sècheresse, le sol est sec et dur, l’eau n’a pas tendance à s’infiltrer mais à ruisseler, là aussi cela favorise un écoulement rapide vers la rivière et les crues. »

Impact de la sècheresse sur les sols © Maxppp - maxppp

Quelle ampleur ?

« Il n’y a pas de limite haute, cela peut être simplement une chute de pierre, catastrophique si elle touche quelqu’un, comme un grand glissement de terrain ou éboulement qui ne touche personne. Il faudra voir quelle est la probabilité qu’un phénomène touche une infrastructure ou une personne. C’est difficile.

C’est mécanique, le feu de forêt en montagne entraine une fragilisation du sol et favorise à la fois le départ et la propagation de mouvement de terrain. »

Glissement de terrain sur axe routier © Maxppp - maxppp

Mesures de préventions

« Dans le contexte de changement climatique actuel il faut s’attendre à avoir de plus en plus de feu, de mouvements de terrains, de crues. Il va falloir s’adapter, prendre en compte le risque sur la vulnérabilité des réseaux routiers, de chemins de fer, de distribution d’eau potable et donc il y a un travail d’anticipation et d’adaptation au changement climatique. »

Études BRGM

« Soit on réalise des études très ponctuelles après un incendie pour évaluer le risque résiduel, savoir sur un secteur particulier si des blocs menacent de tomber sur des infrastructures, des personnes. Par ailleurs on travaille au niveau national sur l’impact du changement climatique sur ces mouvements de terrains. Probablement qu’à termes il faudra travailler sur cet impact en Corse. »