Consigne, recyclage, fin du plastique à usage unique : les pistes de la loi anti-gaspillage

Après un an et demi de concertations, le projet de loi anti-gaspillage est présenté ce mercredi en Conseil des ministres.

France

Le gouvernement lance officiellement la guerre contre le plastique, et contre la multiplication des déchets non-recyclables. Après un an et demi de concertations, le projet de loi anti-gaspillage est présenté ce mercredi 10 juillet en Conseil des ministres. Porté par la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson, il vise à réduire le gaspillage et à encourager le recyclage : chaque Français produit 5 tonnes de déchets par an ! Comment faire mieux ? Plusieurs pistes sont proposées.

Sus au plastique

L'une des principales annonces concerne le retour de la consigne pour les bouteilles plastiques, déjà en vigueur chez nos voisins allemands depuis 2003. Une ambition du gouvernement français pour atteindre 90% de collecte en 2025, alors qu'aujourd'hui, elle n'est qu'à 57%.

Le plastique, il faut mieux le collecter, mais aussi mieux le recycler. Le projet de loi veut atteindre pas moins de 100% de plastique recyclé d'ici 6 ans.

Mais certaines mesures vont arriver beaucoup plus vite pour nous : dès le 1er janvier 2020, il faudra dire adieu à la vaisselle jetable en plastique. Gobelets, verres et assiettes ... "Seule pourra être vendue ou distribuée gratuitement la vaisselle jetable compostable", ajoute le ministère de l'Économie sur son site Internet. En fait, ça concerne beaucoup d'autres objets du quotidien :

pailles

couverts

piques à steak

couvercles jetables

plateaux-repas

pots à glace

bâtonnets mélangeurs pour boisson

Les bouteilles en plastique, également, seront interdites dans les cantines. Ces mesures étaient déjà présentes dans la loi agriculture et alimentation d'octobre 2018.

Notation sur les produits et appareils

Ces mesures, il faudra les faire appliquer aux fabricants : les entreprises seront sujettes à un système de bonus-malus, une mesure-phare qui devrait être examinée par le Parlement à la rentrée. Les produits "vertueux", avec moins d'emballages ou des matières recyclées, verront leur prix baisser. À l'inverse, les fabricants devront payer un malus, jusqu'à 20% du prix du produit, s'ils sont mauvais élèves.

Pour encourager la récupération, les appareils électroniques auront bientôt une note de "réparabilité" entre un et dix : elle permettra de savoir s'il est possible de rafistoler l'objet, plutôt que de le jeter. Les réparateurs devront, eux, proposer des pièces d'occasion à moindre prix.

Ces différentes mesures visent à créer une "économie circulaire", axée sur le tri, la récupération, le recyclage, la réutilisation.