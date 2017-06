Consternation en France et dans le monde après le retrait de l'accord de Paris décidé par Donald Trump

"Les États-Unis ont tourné le dos au monde", a déclaré jeudi soir Emmanuel Macron après l'annonce de son homologue américain. Donald Trump a décidé de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat, entraînant consternation et colère dans le monde entier.

Une "faute honteuse", une "erreur majeure" : Laurent Fabius n'a pas caché sa colère vendredi matin sur France 2, lui qui a présidé la COP21, conférence mondiale sur le climat ayant donné naissance à l'accord de Paris que les États-Unis viennent de quitter. La nouvelle, attendue et annoncée jeudi soir par le Président américain Donald Trump, entraîne une consternation mondiale.

"Make our planet great again"

La réponse des Européens a été rapide et sans ambiguïté : Paris, Berlin et Rome ont souligné dans un communiqué commun que l'accord ne pouvait en aucun cas être renégocié. "C'est une décision calamiteuse pour la planète. Le président des Etats-Unis indique au monde qu'il entend essayer de régler les problèmes tout seul", a estimé le Premier ministre français Édouard Philippe vendredi matin sur RTL. Emmanuel Macron a appelé les scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs américains à venir travailler en France sur "des solutions concrètes" pour le climat. À l'offensive dans une déclaration officielle jeudi soir, il a souligné en anglais la responsabilité commune de tous les pays : "Make our planet great again", a-t-il lancé, dans une paraphrase du slogan de Donald Trump ("Make America great again").

We all share the same responsibility: make our planet great again. pic.twitter.com/IIWmLEtmxj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2017

Et le message suivant du Président sur le réseau social Twitter a battu son record de retweets, c'est-à-dire de partages sur le réseau social :

Résistance américaine

Aux États-Unis aussi, le peuple exprime son désaccord, et parfois même les institutions. De New York à la Californie, plusieurs dizaines de villes et d'Etats américains ont immédiatement promis qu'au niveau local, l'Amérique continuerait d'avancer vers une économie verte. Des figures du monde économique ont aussi fait part de leur déception, et ont insisté sur l'urgence d'agir face au réchauffement. Elon Musk, le très médiatique PDG du constructeur de voitures électriques Tesla et ardent défenseur des énergies renouvelables, a immédiatement annoncé qu'il quittait les différents cénacles de grands patrons conseillant Donald Trump. Bob Iger, le PDG de Disney, lui a emboîté le pas. Lloyd Blankfein, le PDG de la banque d'affaires Goldman Sachs, a jugé que le retrait des Etats-Unis était un "revers" pour l'environnement et "pour le leadership des Etats-Unis dans le monde".

Le puissant journal Daily News a mis Donals Trump en une ce vendredi, avec ce titre : "Donald Trump dit au monde : tu peux tomber raide mort. Il retire l'Amérique d'un accord sur le climat historique et décide de jouer au sorcier avec la science et le futur de la planète".